75% рестораторов не поможет льгота по НДС

Около 90% заведений общепита жалуются на убытки и низкую прибыль. Несмотря на предложение Минфина ввести льготы для предприятий отрасли, более 75% респондентов уверены, что эффект не станет выраженным. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные опроса «Актион Бухгалтерии».

Так, 31,4% предпринимателей пожаловались на убытки, 36,2% - на низкую прибыль и 26,2% - на нестабильность.

Принятые изменения в Налоговый кодекс с 1 января 2026 года требуют, чтобы предприятия с годовым доходом более 20 млн рублей стали плательщиками НДС. В рамках новых льгот они смогут избежать этого налога до конца 2026 года, если их зарплата не ниже среднего регионального уровня.

Однако более трети опрошенных рестораторов не могут воспользоваться этой льготой из-за низких выплат своим сотрудникам, а многие даже не готовы повышать зарплаты.

Дополнительные проблемы для отрасли создают высокие ставки для страховых взносов, а также различия в расчетах зарплат, которые, по данным Росстата, могут сильно отличаться от реальных выплат. Для многих рестораторов повышение зарплат до среднего уровня будет дороже, чем уплата НДС. Таким образом, бизнес не готов к таким переменам.

Если ситуация не изменится, в отрасли продолжится закрытие заведений, а малые предприятия будут консолидаироваться. Эксперты прогнозируют, что лучше будут чувствовать себя фастфуд-сети и форматы с доставкой, тогда как рестораны среднего ценового сегмента с высокими затратами на аренду и слабой концепцией окажутся в наихудшем положении. В будущем, по мнению аналитиков, общепит претерпит адаптацию и станет более профессиональным.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2026 года в Москве закрылось 125 кафе и ресторанов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.