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24.07.2026 в 18:20

40% россиян не согласятся на «серую» зарплату

В 2009 году такое мнение выражали 21% респондентов

35% опрошенных россиян готовы работать за «серую» зарплату или вообще без официального оформления. 40% не готовы. 25% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

Чаще не согласны на работу с «серой» («черной») зарплатой женщины (42% против 37% среди мужчин), люди 34−44 лет (42%), те, кому 45 лет и больше (42%), лица с высшим образованием (42%), а также опрошенные, зарабатывающие больше 150 тыс. руб. в месяц (42%).

За 17 лет доля тех, кто не готов трудиться за «серую» зарплату, выросла почти вдвое: если в феврале 2009 года показатель составлял 21%, то в июле 2026 года — 40%.

В опросе участвовали 1,6 тыс. экономически активных россиян из всех округов страны.

Ранее сообщалось, что разрыв средних зарплат между регионами России превысил 200 тыс. руб. Одна из причин — различия в структуре региональной экономики.

исследование Зарплата
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