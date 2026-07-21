Разрыв средних зарплат между регионами России превысил 200 тысяч рублей

Разница между максимальной и минимальной средними заработными платами в российских регионах достигла рекордных 203,3 тыс. рублей. По данным Росстата, которые проанализировали «Известия», в июне средняя зарплата на Чукотке составила около 251 тыс. рублей, тогда как в Ингушетии — 47,6 тыс. рублей. За год разрыв увеличился примерно на 11%.

Как пояснил аналитик Freedom Global Владимир Чернов, более высокие темпы роста зарплат в регионах с низкими доходами пока не позволяют сократить разрыв. По его словам, одинаковое повышение заработной платы на 10% приносит жителю Чукотки прибавку около 25 тыс. рублей, тогда как работнику в Ингушетии — менее 5 тыс. рублей.

Одной из ключевых причин различий эксперты называют структуру региональной экономики. Руководитель компании «Эко Старт» Альбина Хамитова отметила, что в северных и дальневосточных регионах сосредоточены высокооплачиваемые добывающие отрасли, где работодатели вынуждены предлагать более высокие зарплаты для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами преобладают сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор.

При этом номинальные зарплаты не в полной мере отражают уровень благосостояния населения. По данным Росстата, фиксированный набор товаров и услуг занимает почти половину средней зарплаты в Ингушетии и около пятой части доходов жителей Чукотки. С учетом различий в стоимости жизни, логистике и ценах разрыв в реальных доходах сокращается примерно до 2,7 раза, подчеркнул Владимир Чернов.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, сокращение межрегионального неравенства требует комплексных мер. Помимо социальной поддержки, необходимы создание новых рабочих мест, развитие промышленности и инфраструктуры, а также инвестиции в подготовку квалифицированных кадров.

По данным опроса «Авито Рекламы» и «Авито Работы», средняя «зарплата мечты» россиян составила около 184 тыс. руб. в месяц. Психологическая планка ожидаемого дохода в среднем не превышает 200 тыс. руб.