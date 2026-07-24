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24.07.2026 в 06:30

40% молодых специалистов опасаются, что ИИ заменит их на работе

Старшие поколения боятся не освоить новые технологии

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39% россиян в возрасте от 18 до 30 лет считают, что развитие искусственного интеллекта и автоматизация могут сделать их профессиональные навыки менее востребованными. Среди работников 31−45 лет аналогичные оп асения испытывают 37% респондентов, а в возрастной группе 46−55 лет — 34%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера».

Главными преимуществами ИИ участники исследования назвали высокую скорость работы и экономическую эффективность. При этом причины тревоги различаются в зависимости от возраста: молодые специалисты опасаются проиграть конкуренцию алгоритмам, тогда как сотрудники старшего поколения чаще переживают, что не смогут адаптироваться к новым цифровым инструментам.

Эксперты отмечают, что наибольшие изменения затрагивают профессии, связанные с рутинной интеллектуальной работой. В первую очередь речь идет о сферах информационных технологий, инженерии, технической поддержки, колл-центров, переводов и подготовки типовых документов, где искусственный интеллект уже способен выполнять значительную часть стандартных задач.

При этом специалисты подчеркивают, что ИИ не отменяет роль человека, а меняет характер его работы. Наиболее востребованными останутся сотрудники, способные эффективно использовать технологии, ставить задачи искусственному интеллекту, контролировать результаты и принимать итоговые решения.

Ранее сообщалось, что Ford вернул в команду около 350 опытных инженеров. Дело в том, что автоматизированные системы и ИИ не смогли обеспечить ожидаемый уровень качества без участия специалистов с многолетним практическим опытом.

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