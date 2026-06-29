Ford вернула опытных инженеров после того, как ИИ не справился с работой

Ford пересмотрела подход к использованию искусственного интеллекта в разработке автомобилей и за последние три года вернула в команду около 350 опытных инженеров. Как сообщили топ-менеджеры компании, автоматизированные системы и ИИ не смогли обеспечить ожидаемый уровень качества без участия специалистов с многолетним практическим опытом, сообщает Bloomberg.

По словам операционного директора Ford Кумара Галхотры, компания стала слишком полагаться на автоматизированные системы контроля качества, однако они не смогли эффективно выявлять потенциальные проблемы на ранних этапах производства. Вернувшиеся инженеры теперь участвуют в обязательных проверках качества, помогают молодым специалистам и дообучают ИИ-модели на основе накопленной инженерной экспертизы.

Вице-президент Ford по разработке автомобильного оборудования Чарльз Пун признал, что компания переоценила возможности искусственного интеллекта. По его словам, ИИ остается важным инструментом, однако его эффективность напрямую зависит от качества данных для обучения. Ford также признала, что не смогла сохранить знания сотрудников, покинувших компанию.

При этом Ford не отказывается от внедрения ИИ. Компания уже использует более 100 тыс. автоматизированных тестов для проверки программного обеспечения автомобилей, а сочетание технологий и человеческой экспертизы, по словам руководства, уже позволило сократить расходы на гарантийный ремонт и отзывы машин на сотни миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Ford назначил нового руководителя по развитию бренда. Пост исполнительного директора по маркетингу заняла Шеннон Блейкли, ранее работавшая директором по маркетингу компании Whirlpool.