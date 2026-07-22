37% россиян считают, что ИИ делает онлайн-покупки безопаснее

37% россиян считают, что использование искусственного интеллекта в сервисах и на маркетплейсах делает онлайн-покупки безопаснее, а еще 11% уверены, что такие технологии значительно повышают уровень защиты пользователей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Ozon.

Большинство респондентов (61%) нейтрально относятся к тому, что ответы в онлайн-сервисах генерирует искусственный интеллект. При этом 22% начинают меньше доверять информации, если узнают, что она создана нейросетью, тогда как 17% наоборот считают такие ответы более надежными, чем рекомендации людей или результаты самостоятельного поиска.

59% опрошенных не беспокоятся об использовании своих данных ИИ-сервисами, считая, что информация надежно защищена. Еще 18% полагают, что анализ пользовательских данных помогает улучшать качество рекомендаций, а 16% относятся к такой практике настороженно, но продолжают пользоваться сервисами. Полностью против использования данных выступили 7% участников опроса.

Большинство россиян также ожидают дальнейшего распространения искусственного интеллекта. По мнению 59% респондентов, в ближайшие три-пять лет ИИ станет значительно более заметной частью повседневной жизни. Среди женщин такой точки зрения придерживаются 63%, среди мужчин — 55%.

Ранее сообщалось, что только 6% респондентов в США готовы использовать инструменты вроде ChatGPT или Gemini для поиска новых брендов и вещей. Столько же готовы доверять ИИ-чатам, встроенным в приложения и сайты магазинов.