ИИ не пускают в примерочные: только 6% покупателей одежды готовы доверить поиск вещей нейросетям

Искусственный интеллект постепенно проникает в розничную торговлю одеждой — от онлайн-чатов с подбором образов до цифровых консультантов в магазинах. Однако новое исследование YouGov показывает, что покупатели пока относятся к таким технологиям с осторожностью: массового доверия к ИИ в fashion-сегменте нет.

Согласно данным опроса среди покупателей одежды в США, только 6% респондентов готовы использовать инструменты вроде ChatGPT или Gemini для поиска новых брендов и вещей. Столько же готовы доверять ИИ-чатам, встроенным в приложения и сайты магазинов. При этом 60% по-прежнему предпочитают выбирать одежду офлайн.

Наиболее востребованные сценарии использования ИИ связаны не с подбором стиля, а с базовой функциональностью: 26% хотели бы проверять наличие товаров, 25% — получать помощь с подбором размера, а 21% — искать вещи по личным предпочтениям. При этом почти половина покупателей (около 50%) заявляют, что не заинтересованы в использовании ИИ при выборе одежды.

Отдельно исследование фиксирует высокий уровень недоверия к новым технологиям в магазинах: 55% покупателей испытывают дискомфорт от идеи ИИ-консультантов в офлайне, а 39% — сильное неприятие. Главные причины — опасения за конфиденциальность данных (51%), сомнения в точности рекомендаций (47%) и нехватка «человеческого» общения (45%).

Несмотря на рост использования искусственного интеллекта в онлайн-шопинге, потребители по-прежнему с осторожностью относятся к идее доверить ИИ самостоятельные покупки. Об этом говорится в исследовании Horizon Media, которое фиксирует устойчивый разрыв между использованием технологий и уровнем доверия к ним.