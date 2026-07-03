20% россиян остаются на связи с коллегами даже на отдыхе

20% опрошенных трудоустроенных россиян продолжают работать во время отпуска и быть на постоянной связи с коллегами. 24% стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию. 57% сводят к минимуму все контакты с коллегами и не отвлекаются на рабочие вопросы. Об этом говорится в исследовании, проведенном платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Чаще других на постоянной связи с коллегами во время отпуска остаются представители автомобильного бизнеса (33%), высший и средний менеджмент (28%), работники искусства и медиа (28%). Чаще не отвлекаются на рабочие вопросы сотрудники из сферы добычи сырья (68%), медики (67%), рабочий персонал (65%) и ИТ-специалисты (65%).

Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru: В большинстве российских компаний действительно не принято отвлекать сотрудников от отдыха: только 23% опрошенных сообщили, что у них считается нормой быть на связи в отпуске. Среди остальных 31% отметили, что коллеги и руководство могут написать им в отпуске, но лишь по самым срочным вопросам, 7% — что сообщения с работы бывают, но быстрый ответ не требуется. Кроме того, в некоторых компаниях нет единой практики: 22% респондентов добавили, что все зависит от конкретного руководителя и команды.

Чтобы коллеги и партнеры реже отвлекали от отдыха, 8% опрошенных регулярно используют в соцсетях «отпускные» аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте. 21% делают так лишь в особых случаях, например, если уезжают надолго. 8% раньше устанавливали «отпускные» фотографии профиля, но затем отказались от этой практики. 63% никогда не меняли свои фото на время отдыха и не собираются это делать в будущем.

Доля тех, кто использует «отпускные» аватарки, выше среди представителей сферы автобизнеса (17%), маркетологов (12%), работников сферы туризма и общепита (12%), высшего и среднего менеджмента (11%).

Среди тех, кто хотя бы иногда ставит специальные фото на аватарку во время отпуска, трети опрошенных этот метод помогает сократить число сообщений от коллег. Около 9% говорят, что их перестают беспокоить по рабочим вопросам, еще 25% — что отвлекают значительно реже. 30% заявляют, что «отпускная» фотография не помогает, и коллеги все равно продолжают писать и звонить. Более 23% не видят разницы. 13% отмечают, что их и так никогда не отвлекают от отдыха.