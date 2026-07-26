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26.07.2026 в 17:07

Зрители стали лояльнее к рекламе в стриминге

Две трети аудитории заявили, что реклама раздражает их меньше, чем раньше

Согласно исследованию Hub Entertainment Research, терпимость к рекламе в стриминговых сервисах растет по мере распространения тарифов с рекламной поддержкой. Две трети зрителей сообщили, что реклама беспокоит их меньше чем прежде. 69% респондентов готовы смотреть рекламные ролики, если это позволяет сэкономить на подписке — рост на 11 п.п. с 2021 года.

Рост принятия рекламы связан с удорожанием подписок: американские семьи тратят в среднем 924 доллара в год на развлекательные сервисы. Цены на них выросли на 19% по сравнению с 2020 годом. На этом фоне зрители чаще выбирают более дешевые тарифы с рекламой, даже если это означает больше роликов в эфире. При этом реклама в стриминге воспринимается иначе, чем на традиционном телевидении: переключить канал, чтобы избежать ролика, здесь невозможно, поэтому зрители реже пропускают рекламу.

Данные также показали более высокий уровень доверия к телесервисам, чем к социальным платформам, в вопросах обработки персональных данных — этот показатель практически одинаков у поколения Z (57%) и старших поколений (56%). Пользователи, регулярно видящие таргетированную рекламу, относятся к ней позитивнее: среди активных пользователей соцсетей позитивно настроены 40%, среди тех, кто соцсетями не пользуется — только 14%.

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