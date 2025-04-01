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18+
01.04.2025 в 12:20

Эксперты предупредили о возможном подорожании товаров на зарубежных маркетплейсах

Причина — новые правила электронной коммерции в ЕАЭС

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Ассоциация трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки предупредила о рисках удорожания товаров на иностранных маркетплейсах. Произойти это может после вступления в силу новых поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регулирующих правила трансграничной онлайн-торговли. Об этом пишут «Ведомости».

В декабре 2023 года страны, входящие в ЕАЭС, одобрили изменения в свой договор и Таможенный кодекс. Поправки выделяют e-commerce в отдельный вид деятельности, вводят статус оператора электронной коммерции (который могут получить зарубежные маркетплейсы), отдельную декларацию на товары трансграничной торговли и единую импортную пошлину для них.

После вступления поправок в силу к таким товарам в России начнут применять общие правила налогообложения, в том числе будут взимать НДС. Новые правила приведут к тому, что продукция на иностранных маркетплейсах станет дороже, чем товары, которые ввозятся в Россию через дистрибьюторов.

Ранее сообщалось, что подделки на отечественных маркетплейсах хотят блокировать за три дня. Такую норму бизнес предложил внести в закон «О платформенной экономике», который находится в разработке. Сейчас на удаление поддельных товаров с онлайн-площадок требуется не меньше 40 дней.

ЕАЭС онлайн-торговля маркетплейсы
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