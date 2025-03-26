Поддельный товар на маркетплейсах заблокируют за три дня

Срок блокировки подделок на маркетплейсах могут сократить до трех дней. Такую норму бизнес предложил внести в закон «О платформенной экономике», который находится в разработке, сообщают «Известия».

Сейчас на их удаление требуется не менее 40 дней. Иногда срок рассмотрения искового заявления в суде может занимать до полугода - за это время недобросовестные продавцы успевают реализовать весь товар.

В случае принятия новой нормы, правообладатели смогут в срок до трех дней блокировать продажу подделок на маркетплейсах. Для этого им надо будет обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору.

Однако, если товар будет признан подлинным, правообладатель выплатит продавцу неустойку — стоимость страховки от 500 тыс. руб. Это станет гарантией того, что законопослушные продавцы в силу ошибки или оговора не пострадают.

О том, что Минэкономики выработает механизм работы в случае выявления подделок на маркетплейсах, сообщалось в конце января. Представители площадок тогда посчитали меру избыточной. У них уже есть собственные алгоритмы проверки подлинности товаров, поэтому в дополнительном регулировании необходимости нет, настаивали участники рынка.