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26.03.2025 в 08:00

Поддельный товар на маркетплейсах заблокируют за три дня

Если товар окажется подлинным, правообладатель выплатит продавцу неустойку

Срок блокировки подделок на маркетплейсах могут сократить до трех дней. Такую норму бизнес предложил внести в закон «О платформенной экономике», который находится в разработке, сообщают «Известия».

Сейчас на их удаление требуется не менее 40 дней. Иногда срок рассмотрения искового заявления в суде может занимать до полугода - за это время недобросовестные продавцы успевают реализовать весь товар.

В случае принятия новой нормы, правообладатели смогут в срок до трех дней блокировать продажу подделок на маркетплейсах. Для этого им надо будет обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору.

Однако, если товар будет признан подлинным, правообладатель выплатит продавцу неустойку — стоимость страховки от 500 тыс. руб. Это станет гарантией того, что законопослушные продавцы в силу ошибки или оговора не пострадают.

О том, что Минэкономики выработает механизм работы в случае выявления подделок на маркетплейсах, сообщалось в конце января. Представители площадок тогда посчитали меру избыточной. У них уже есть собственные алгоритмы проверки подлинности товаров, поэтому в дополнительном регулировании необходимости нет, настаивали участники рынка.

Маркетплейс
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