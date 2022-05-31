Тамерлан Гамидов, Legion-Media: где брать контент, когда доступ к стокам ограничен

Несколько международных фотобанков приостановили работу в России из-за западных санкций, в результате чего агентства столкнулись с угрозой срыва рекламных кампаний. Пришлось экстренно искать замену зарубежным источникам. Альтернатив международным фотобанкам в России почти нет, доверие к западным снизилось после того, как Depositphotos в марте заблокировал отечественным компаниям доступ к предоплаченным услугам, а услуги других стало невозможно оплатить банковской картой. Руководитель медиаагентства Legion-Media Тамерлан Гамидов в интервью Sostav рассказал, как получить стабильный доступ фото-, аудио- и видеоматериалам в условиях санкционного давления.

Как ограничение доступа к контенту повлияло на взаимодействие клиентов из России с международными стоками?

Стабильность сотрудничества вышла на первый план. Представьте, вы готовите рекламную кампанию для крупного клиента, проходите несколько этапов согласования креатива, подбираете изображения и видеофутажи. Через несколько месяцев заказчик утвердил идею, дал добро на скачивание контента. Открыв личный профиль на фотостоке, обнаруживаете, что аккаунт заблокирован. Когда сделка измеряется миллионами, это означает риск огромных потерь.

Подобная ситуация произошла после того, как международный фотобанк Depositphotos с украинскими корнями прекратил предоставлять клиентам из России предоплаченные услуги. Компания заблокировала приём платежей и пообещала инициировать возврат средств за подписки только после окончания действия международных санкций. В результате многие потеряли приличные деньги и стали настороженно относиться ко всем западным стокам. Опасаясь внезапных блокировок, клиенты оформляют подписку на месяц, а не на год, хотя это невыгодно: годовая подписка экономит около 30% от общей стоимости заказа, а когда речь идёт о больших суммах, это значительная скидка.

Сложности возникли и из-за колебания курса доллара. Стоки стали принимать оплату только в валюте США. Это означало плавающую стоимость услуг, а значит, риск неоправданных расходов, но клиентам важнее всего сохранить доступ к контенту.

Помимо этого, возникли проблемы с оплатой контента в онлайн-формате, так как международные платёжные системы приостановили работу в России, а оплата картами российских банков в западных интернет-магазинах стала невозможна.

Стоит ли ожидать, что международные стоки, оставшиеся в партнёрских отношениях с Россией, последуют примеру коллег и заблокируют аккаунты соотечественников?

Европейские и американские фотобанки, сотрудничающие с Legion-Media, сообщили нам, что не хотят уходить из России, но если сверху спустят директиву прекратить сотрудничество, они подчинятся. Однако подчеркнули: о том, чтобы заблокировать предоплаченные услуги, речи быть не может. Кроме этого, Legion-Media представляет в России свыше ста зарубежных агентств по фото-, видео- и аудиоконтенту по различным тематикам, поэтому клиентам не стоит переживать за выполнение наших обязательств.

Есть ли альтернативы заблокированным стокам? Возможно, есть смысл создать фотобанк под нужды компании?

Это затратно, да и в России всего не снимешь. Например, если понадобится фотография Эйфелевой башни, то на отправку человека с оборудованием во Францию потребуется около полумиллиона рублей, а картинка принесёт компании, условно говоря, тысячу рублей.

Стоит ли ожидать, что со временем в России появятся новые фотобанки?

Проблема в том, что даже если они будут созданы, потребуется время на то, чтобы наполнить их контентом. Учитывая, что в базе действующих стоков сотни миллионов фото-, видео- и аудиофайлов, конкурировать с ними непросто. На фотосток, в котором хранится миллион файлов, даже внимания не обратят.

Скорее всего, западные и украинские авторы не будут принимать активного участия в наполнении российского стока, что заметно сузит канал поступления контента. Помимо этого, автор в любой момент может разорвать договор с фотобанком, и вложения в его развитие окажутся по большому счёту выброшенными на ветер, а они могут быть значительными. Недостаточно загрузить фото, видео или аудио в фотобанк, хотя это само по себе требует расходов на обслуживание серверов хранения. Большие ресурсы затрачиваются на редактуру. Нужно оценить качество контента, проверить корректность описания, что требует затрат на содержание штата редакторов.

Возможно, есть смысл в создании отечественного банка видео, поскольку такой формат более востребован, но и эта идея разбивается о проблему хранения цифровых архивов. Технологические мощности находятся в основном в Европе и США, а закупать новые серверы с нынешними ценами на оборудование бессмысленно. Фотобанк — не тот бизнес, который стоит открывать в пределах одной страны. Хотя не исключаю, что в России появятся узкоспециализированные фотобанки.

Лучше всего не рассчитывать на создание новых стоков, а пользоваться тем контентом, который есть в доступе.

Есть ли замена европейским и американским фотобанкам?

Мировые лидеры индустрии — компании из США и Западной Европы, однако достойная альтернатива есть: фотобанк 123RF. Это один из ведущих мировых стоков. Компания базируется в Китае. Она лояльна к российским клиентам, располагает большой базой, которая пополняется: ежедневно авторы загружают на этот сток около 100 тыс. файлов.

С марта к 123RF стали массово переходить клиенты, сотрудничавшие до этого с другими стоками, в том числе госкорпорации.

Как проходит перестройка на новые рельсы?

Выигрывают компании, которые проявляют мобильность. В большинстве случаев клиентам безразлично, с какими фотостоками сотрудничать. Условный снимок яблока можно найти во всех фотобанках: их наполняют преимущественно одни и те же авторы. Часто выбор того или иного стока — вопрос привычки сотрудника.

Многие клиенты ради гарантий стабильной работы преодолели бюрократическую неповоротливость. Компании, которые раньше заключали договор с фотобанками через тендер и принимали решение на протяжении нескольких месяцев, проявили оперативность ради уверенности в том, что фотобанк надёжный и не закроет внезапно доступ к контенту. Это важно и коммерческим, и государственным структурам, часть из которых в принципе может сотрудничать только с компаниями из дружественных стран.