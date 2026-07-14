Yandex B2B Tech открыл бизнесу доступ к созданию агентов-исследователей

Yandex B2B Tech дал бизнесу возможность создавать своих ИИ-агентов для исследований на платформе Yandex AI Studio. Они помогут найти и проанализировать информацию в интернете и подготовить структурированный ответ по вопросам пользователя. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Бизнес может предоставить доступ к ИИ-агентам сотрудникам или клиентам через мобильные приложения. Создать своего агента-исследователя можно с помощью обновленного инструмента Web Search в Yandex AI Studio.

Агент-исследователь формирует несколько поисковых запросов, определяет наиболее релевантные источники (научные статьи, исследования и т. д. ) и формирует из них единый контекст. Если агент понимает, что полученной информации недостаточно, он переформулирует запрос и делает еще несколько попыток до тех пор, пока задача не будет решена. Затем агент генерирует ответ в заданном клиентом формате — от текста до таблиц или презентаций. При подготовке ответа можно использовать и внутренние источники информации, например, документацию или данные из CRM-систем.

Артур Самигуллин, руководитель Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech: Веб-поиском в Yandex AI Studio уже пользуются более 11 тысяч компаний, суммарно они отправляют около 400 тысяч поисковых запросов в месяц. При этом мы видим от них два фактически противоположных запроса. Одним важно получить ответ максимально быстро — например, для мониторинга биржевых новостей. Другие готовы немного подождать, чтобы получить глубокий и проработанный ответ со ссылкой на множество источников. Поэтому мы адаптировали наш Web Search, чтобы в зависимости от запроса он выбирал степень погружения в тему и мог ответить как быстро, так и более вдумчиво.

Ранее Yandex B2B Tech ускорил разработку голосовых ИИ-агентов для контакт-центров и объявил лауреатов премии Yandex B2B Tech Awards.