Невиданные новости месяца

Шок-контент в самом лучшем смысле этого слова! Еще никогда новости маркетинга не были настолько интересными.

Совместно с креативным агентством Lagom мы упаковали самые яркие новости ушедшего месяца в мультфильм, сделанный по лучшим ИИ-лекалам.

Внутри: Google начнет маркировать рекламу, созданную с помощью ИИ, «Авито» планирует запустить конкурента Tinder, группа Russ вышла из АКАР мессенджер «Макс» опять удалили — на этот раз из Google Play. Эти и другие новости июля — в новом ролике.

На грудь и ягодицы легкоатлеток не засматриваться!