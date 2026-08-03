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03.08.2026 в 10:30

Невиданные новости месяца

Дайджест июльских новостей — совместный проект Sostav и креативного агентства Lagom

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Шок-контент в самом лучшем смысле этого слова! Еще никогда новости маркетинга не были настолько интересными.

Совместно с креативным агентством Lagom мы упаковали самые яркие новости ушедшего месяца в мультфильм, сделанный по лучшим ИИ-лекалам.

Внутри: Google начнет маркировать рекламу, созданную с помощью ИИ, «Авито» планирует запустить конкурента Tinder, группа Russ вышла из АКАР мессенджер «Макс» опять удалили — на этот раз из Google Play. Эти и другие новости июля — в новом ролике.

На грудь и ягодицы легкоатлеток не засматриваться!

нейросети дайджест новостей Lagom ИИ-ролики Невиданные новости месяца нейроролики
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