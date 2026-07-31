ChatGPT стал рекламной площадкой для 800 брендов

Число брендов, размещающих рекламу на платформе ChatGPT, превысило 820. С апреля база рекламодателей выросла почти втрое — примерно с 300 компаний. Количество рекламных показов в мобильном приложении за этот период увеличилось в два раза, сообщает Business Insider со ссылкой на данные Sensor Tower.

Только в июле к рекламной платформе присоединились около 160 новых брендов. Среди них — крупные компании из сфер туризма, финансов, розничной торговли и образования.

Меняется и структура рекламодателей. Если весной среди активных участников преобладали технологические компании и разработчики сервисов, то летом заметно вырос интерес со стороны потребительских брендов.

Финансовый сектор увеличил свою долю в рекламных расходах на платформе с 2% в апреле до 12% в июле, став одной из крупнейших категорий после ретейла и программного обеспечения.

Рост рекламной активности связан с масштабом аудитории ChatGPT: в мае приложение достигло около 1 млрд ежемесячных пользователей. Сейчас рекламу видят пользователи бесплатного тарифа и подписки ChatGPT Go стоимостью $8 в месяц — именно эти группы составляют основную часть аудитории платформы.

При этом рекламное направление OpenAI пока находится на ранней стадии развития. Компания сообщала о годовом объеме регулярной рекламной выручки около $100 млн, что значительно меньше показателей крупнейших рекламных платформ.