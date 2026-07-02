Объявлены лауреаты первой премии Yandex B2B Tech

Бизнес-группа «Яндекса» назвала лауреатов первой собственной премии — Yandex B2B Tech Awards. Всего на конкурс поступило более 100 заявок.

В число победителей вошли «Альфа-Банк», поставщик продовольственных и непродовольственных товаров «Гранд-Трейд», девелоперские компании «ПИК» и «Брусника», благотворительная ассоциация «Добро.рф», образовательная платформа «ИнтернетУрок», компания «Каргономика Тех», которая развивает платформу для управления транспортным бизнесом, металлотрейдер «Металлокомплект-М», горно-металлургическая компания «Норникель», производитель стройматериалов «Технониколь», Тюменский государственный университет, фармацевтическая компания AstraZeneca, ИТ-компания Fork-Tech, сервис для селлеров Indeepa, принадлежащий компании «Нью-Ривер», платформа для видеонаблюдения Ivideon и интегратор Raft.

При выборе победителей жюри учитывало актуальность бизнес-проблемы, которую решает проект, его масштабируемость, технологическую сложность и полученные результаты. Например:

Компания «Норникель» на базе Yandex AI Studio и собственной большой языковой модели (LLM — Large Language Model) запустила восемь ИИ-агентов и сократила сроки выполнения некоторых задач с десятков дней до нескольких часов.

Компания «Технониколь» с помощью технологий Yandex B2B Tech ускорила подготовку отчетности в 10−50 раз и ощутимо снизила нагрузку на ИТ-департамент — выигрыш составил до 30%.

Девелопер «Брусника» внедрил систему управления задачами на базе технологий Яндекс 360, объединив в едином контуре более 30 процессов — от девелопмента и офисных задач до HR, финансов и взаимодействия с контрагентами.

Ivideon запустила на инфраструктуре Yandex Cloud сервис видеомониторинга MaaS — благодаря ему число нарушений стандартов обслуживания на торговых точках снизилось в 5−6 раз.

В жюри премии работали 42 эксперта — представители аналитических агентств, крупного бизнеса, консалтинговых компаний, системных интеграторов, академического сообщества, деловых СМИ и «Яндекса».

Жюри рассмотрело более 100 заявок. Самыми востребованными технологическими направлениями у участников конкурса стали генеративный ИИ, аналитика данных, облачная инфраструктура, информационная безопасность, инструменты совместной работы и автоматизация процессов.

Подробнее о победителях, их проектах и результатах можно узнать на сайте Yandex B2B Tech Awards.

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