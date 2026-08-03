ИИ уже использует каждый второй малый бизнес

Использование искусственного интеллекта в российском малом и среднем бизнесе за последний год стало массовым. Так, в настоящее время нейросети применяют уже 53% предпринимателей против 17% годом ранее. Наиболее активно ИИ используют в маркетинге, аналитике, клиентском сервисе и документообороте, где технологии позволяют автоматизировать рутинные задачи и повысить производительность. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ПСБ и «Опоры России».

Эксперты связывают резкий рост популярности ИИ с доступностью современных решений и экономической ситуацией. Нейросетевые инструменты уже встроены во многие CRM-системы, офисные программы и цифровые сервисы. На фоне дорогих кредитов, роста издержек и дефицита кадров они помогают компаниям развиваться без расширения штата. Особенно заметный эффект наблюдается в сферах, где сотрудники выполняют большой объем однотипной интеллектуальной работы.

При этом массовых сокращений персонала специалисты не ожидают. Искусственный интеллект берет на себя прежде всего повторяющиеся операции, тогда как за человеком остаются задачи, требующие анализа, принятия решений и общения с клиентами. По оценкам участников рынка, в службах поддержки чат-боты и голосовые ассистенты уже позволили сократить число операторов на 70−90%.

Одновременно формируется спрос на новые профессии: в российской рознице количество вакансий для специалистов, умеющих работать с нейросетями, за последний год выросло на 120%. Растет спрос на новые компетенции — специалистов по данным, менеджеров ИИ-продуктов и prompt-инженеров, способных эффективно интегрировать нейросети в бизнес-процессы.

Главными препятствиями для дальнейшего внедрения ИИ остаются нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие понятных сценариев применения технологий и риски, связанные с безопасностью данных.

Ранее сообщалось, что российские медиа и цифровые платформы все активнее внедряют Generative Engine Optimization (GEO) — подход к оптимизации контента для генеративных поисковых систем и нейросетей. Так, 74% специалистов уже используют или планируют применять такие инструменты.