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08.07.2026 в 18:45

«Яндекс» сделал доступной для всех карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС

Ранее карту могли посмотреть только таксисты

«Яндекс» сделал доступной интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на автозаправочных станциях для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки». Об этом пишет ТАСС. Ранее карту могли видеть только таксисты в «Яндекс Про».

Пользователи могут посмотреть информацию об очередях на автозаправках Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшие недели станут доступны данные о АЗС, расположенных в других городах.

На интерактивной карте можно увидеть автозаправки, на которых водители недавно заправлялись, отфильтровать АЗС по типу топлива и проверить наличие очередей.

Для формирования интерактивной карты «Яндекс» использует технологию, схожую с «Пробками», а также информацию от «Яндекс Карт» и «Яндекс Заправок» и результаты опросов водителей, заправившихся на АЗС или просто проезжавших мимо.

Яндекс АЗС
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