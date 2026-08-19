В «Максе» появилась статистика каналов

В мессенджере «Макс» появилась бета-версия внутренней статистики каналов, сообщает Telegram-канал «Сети и сигналы». Кнопка с аналитикой размещена в карточке канала.

Сейчас владельцам доступны данные за семь, 28 или 90 дней. В пресс-службе «Макса» подтвердили запуск функции и уточнили, что статистика доступна пользователям после обновления мессенджера на всех устройствах.

В разделе аналитики можно посмотреть динамику подписок и отписок, общее число подписчиков и просмотров, долю подписчиков с включенными уведомлениями, а также количество просмотров публикаций по дням.

Владельцы каналов могут самостоятельно настраивать доступ к статистике. В «Максе» добавили, что при необходимости его можно ограничить для других авторов через раздел «Администраторы».

По данным пресс-службы мессенджера, в августе число публичных и приватных каналов в «Максе» превысило 11,5 млн. Совокупная аудитория их подписчиков достигла 480 млн человек