TikTok запустит переводы между пользователями через личные сообщения

TikTok изучает возможность запуска функции, которая позволит пользователям отправлять деньги друг другу прямо через личные сообщения. Предполагается, что для переводов будет использоваться собственный платежный сервис TikTok Pay. Об этом сообщает Bloomberg.

Упоминания о новой функции обнаружили в коде актуальной американской версии приложения TikTok для iPhone. Согласно найденным данным, пользователь сможет отправить деньги собеседнику в чате, добавить к переводу сообщение, а получатель — принять платеж непосредственно в переписке.

При этом TikTok пока не тестирует функцию публично. Представители компании сообщили Bloomberg, что разработка находится на ранней стадии, поэтому неизвестно, появится ли возможность переводов для пользователей и когда это может произойти.

TikTok уже развивает платежные и финансовые сервисы на отдельных рынках. В Юго-Восточной Азии TikTok Pay используется для покупок в TikTok Shop, а в Бразилии компания ранее подавала заявку на получение статуса финтех-компании, который позволил бы ей предоставлять платежные и кредитные услуги.

Ранее сообщалось, что TikTok сократит 250 сотрудников, включая модераторов контента.