Рекламная индустрия США встала на сторону Google в споре о таргетинге по возрасту

Крупнейшие рекламные ассоциации США поддержали Google в судебном споре о возможности использовать возраст пользователей для таргетинга рекламы. Они считают, что сам по себе показ рекламы определенным возрастным группам не является дискриминацией и представляет собой обычную маркетинговую практику, пишет Mediapost.

Спор начался в 2024 году, когда 66-летний Ричард Хейни и 63-летняя Констанс Галлоуэй подали коллективный иск против Google. По их утверждению, рекламная платформа компании позволяла рекламодателям из финансового сектора исключать пожилых пользователей из аудитории своих объявлений. Истцы считают, что такая практика нарушает калифорнийский закон о гражданских правах.

Google настаивает, что возрастной таргетинг сам по себе законен и необходим рекламодателям для эффективного распределения бюджетов. В компании приводят в пример бизнесы, которые хотят показывать предложения определенным группам потребителей — например, рекламу студенческих услуг молодым людям, а предложения для пенсионеров соответствующей аудитории.

В июне судья Верховного суда округа Санта-Клара Бет Макгоуэн отказалась прекращать дело на ранней стадии. После этого Google обратилась в апелляционный суд с требованием отменить решение. Компания также утверждает, что должна быть защищена от ответственности за действия рекламодателей в соответствии с разделом 230 Закона о пристойности коммуникаций.

На стороне Google выступили Ассоциация национальных рекламодателей, Американская рекламная федерация, Американская ассоциация рекламных агентств (4A's) и Digital Advertising Alliance. В совместном обращении они предупредили, что решение против Google может поставить под сомнение распространенные рекламные практики и создать риски для бизнеса, который использует возраст как один из параметров определения целевой аудитории.

Ранее суд обязал Nike выплатить не менее $7,5 млн штрафных компенсаций по делу о гендерной дискриминации бывшей сотрудницы компании Хизер Хендер. Суд постановил, что в период с 2015 по 2020 год инженер получала меньшую зарплату по сравнению с коллегами-мужчинами и медленнее продвигалась по карьерной лестнице.