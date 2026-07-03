«Яндекс» начал тестировать карту наличия топлива на АЗС

«Яндекс» стал тестировать интерактивную карту, которая показывает наличие топлива на автозаправках. Карта предназначена для таксистов и формируется на основе информации сервиса «Яндекс Заправки». Об этом пишет ТАСС.

К «Яндекс Заправкам» подключено свыше 10 тыс. автозаправочных станций по всей стране. Карта наличия топлива формируется на основе обезличенных данных сервиса о проливах горючего за последний час.

Карта доступна таксистам в «Яндекс Про». Водители могут сообщать о ситуации на автозаправке в режиме опроса в приложении, когда заправляются или проезжают мимо.

По итогам тестирования «Яндекс» решит, нужно ли запускать карту для всех автовладельцев.

Ранее сообщалось, что топливный кризис в ряде регионов привел к сокращению числа водителей такси на линии. Из-за роста затрат на топливо и сложностей с заправкой многие стали реже выходить на смену или отказываться от дальних поездок.

Перевозчики поднимают цены на услуги на фоне перебоев с поставками топлива. В отдельных регионах вводятся ограничения на заправку. А поставщики продуктов питания просят торговые сети временно отказаться от штрафов за нарушение сроков поставок.