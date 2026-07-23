«Яндекс» разработал ИИ-агента для приема звонков и оформления бронирований

«Яндекс» разработал ИИ-хостес — виртуального агента, который может принимать входящие звонки от пользователей и оформлять бронирования. Решение предназначено для заведений, где запись клиентов осуществляется по телефону. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ИИ-агент ведет диалог с пользователем на естественном языке, уточняет детали заказа или записи, проверяет доступность времени и подтверждает бронирование. Если подходящих вариантов нет, система предлагает альтернативные слоты, а при необходимости переводит звонок сотруднику.

В основе технологии используются собственные разработки «Яндекса», включая большую языковую модель Alice AI LLM, а также системы потокового распознавания и синтеза речи. Это позволяет агенту поддерживать разговор с минимальной задержкой и обрабатывать запросы без участия персонала.

Сейчас ИИ-хостес проходит тестирование у ресторанов-партнеров «Яндекс Еды». По данным компании, в 99% случаев агент смог обработать запрос пользователя: ответить на вопросы, отфильтровать спам, самостоятельно оформить бронь или передать звонок сотруднику.

В дальнейшем «Яндекс» планирует расширить применение технологии на другие отрасли, где важна предварительная запись клиентов по телефону. Среди возможных направлений — салоны красоты, медицинские клиники, автосервисы и фитнес-центры.

Ранее «Яндекс» представил платформу для интеграции ИИ-агентов на базе «Алисы AI».