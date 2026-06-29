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29.06.2026 в 13:00

«Яндекс» представил платформу для создания ИИ-агентов на базе «Алисы AI»

Решение тестируют сервисы компании, в дальнейшем доступ откроют сторонним разработчикам

«Яндекс» представил платформу для создания ИИ-агентов для «Алисы AI». Сейчас решение проходит тестирование внутри сервисов компании, а в перспективе станет доступно сторонним организациям. Об этом Sostav сообщили в компании.

Платформа позволяет разрабатывать, тестировать и запускать ИИ-агентов различной сложности. Они способны выполнять как отдельные команды, так и последовательности действий, учитывая контекст, включая время суток, день недели, погодные условия и пользовательские настройки.

Первыми решения на новой платформе внедрили сервисы «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавка». Пользователи могут обращаться к агентам на естественном языке, например, заказать поездку по привычному маршруту или сформировать корзину продуктов по заданным параметрам.

В компании рассчитывают объединить взаимодействие с различными сервисами в едином интерфейсе «Алисы AI». В ближайшее время список доступных агентов планируется расширить за счет сервисов «Яндекс Доставка» и «Яндекс Маркет».

По данным «Яндекса», агенты для «Такси» и «Лавки» уже доступны части пользователей. В дальнейшем доступ к ним получит вся аудитория чата с «Алисой AI», а первые внешние партнеры смогут создавать собственных ИИ-агентов до конца года.

Ранее пользователи чата с «Алисой AI» получили возможность бронировать столики в ресторанах и записываться в салоны красоты прямо в нем.

Яндекс ИИ-агенты «Алисы AI»
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