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23.06.2026 в 12:40

В чате с «Алисой AI» появилась возможность бронирования столиков и записи в салоны

ИИ-агент «Бронирование» позволяет оформлять записи в одном чате без перехода в сторонние сервисы

Пользователи чата с «Алисой AI» получили возможность бронировать столики в ресторанах и записываться в салоны красоты прямо в нем. Функция реализована через ИИ-агента «Бронирование», который работает с заведениями и сервисами по всей России. Об этом Sostav сообщили в компании.

Сервис охватывает более 30 тыс. ресторанов и около 40 тыс. организаций в сфере услуг. Взаимодействие с системой происходит через выбор сценария — «Забронировать столик» или «Записаться в салон» — с последующим описанием запроса в свободной форме.

ИИ-агент подбирает подходящие варианты, уточняет детали бронирования и предлагает альтернативы при отсутствии свободных слотов. При необходимости изменения или отмены записи действия выполняются в том же чате.

Если заведение подключено к системе через сервисы экосистемы «Яндекс», бронирование подтверждается автоматически. В остальных случаях агент заполняет форму на сайте заведения и отправляет заявку. История записей доступна в разделе «Записи и брони» в интерфейсе чата.

Ранее в чате с «Алисой AI» появились ИИ-персонажи. Можно выбрать подходящего ИИ-собеседника или создать своего.

«Алиса AI»
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