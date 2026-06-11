«Яндекс» предложил отелям новые инструменты для продвижения в «Поиске»

«Яндекс» открыл доступ российским отелям к продвижению в тематическом блоке в «Поиске». Средства размещения могут запускать продвижение наряду с агрегаторами — по аукционной модели, через «Яндекс Директ» или «Яндекс Бизнес». Эти платформы помогут выбрать конкурентную ставку, спрогнозируют результат и подскажут, как оптимально распределить бюджет. Организации могут отслеживать, как работает размещение, и корректировать стратегию с учетом результатов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

С начала 2026 года «Яндекс» фиксирует рост инвестиций в рекламу. Среди топовых категорий — «Путешествия» (за первые месяцы инвестиции в рекламу увеличились на 40%). Внутри категории драйверами стали крупные отельные сети (плюс 49%). Анализ динамики за последние три года подтверждает восходящий тренд в категории «Путешествия» с резким ускорением в начале 2026 года.

Ранее сообщалось, что инвестиции международных компаний туристической отрасли в продвижение на «Яндексе» за первые пять месяцев 2026 года выросли на 14% год к году. Наиболее активно в привлечение российских туристов вкладывались ОАЭ и Китай. В число лидеров по объему рекламных инвестиций также вошли Турция, Азербайджан и Таиланд.