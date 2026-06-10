Международные туркомпании нарастили рекламные бюджеты на «Яндексе» на 14%

Инвестиции международных компаний туристической отрасли в продвижение на «Яндексе» за первые пять месяцев 2026 года увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активно в привлечение российских туристов вкладывались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Китай. В число лидеров по объему рекламных инвестиций также вошли Турция, Азербайджан и Таиланд. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Яндекса». Абсолютные значения компания не раскрывает.

Быстрее всего инвестиции в рекламу туристических продуктов наращивает Китай. Существенно увеличили расходы на продвижение Марокко (в 4,7 раза год к году), Кипр (в 4,6 раза), Мальдивы (в 2,7 раза). В 2,5 раза увеличили рекламные бюджеты Грузия и Южная Африка.

Наиболее заметный рост вложений пришелся на сегмент авиабилетов, где расходы рекламодателей выросли на 26% год к году. Инвестиции в продвижение гостиниц увеличились на 13%, а туристических услуг — на 8%.



Отчет «Яндекса» за второй квартал 2026 года пока не опубликован. В первом квартале выручка компании от рекламы и услуг продвижения, полученная от внешних клиентов, до вычета агентских премий выросла на 9% по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 115,4 млрд руб. Тогда бюджеты рекламодателей в категории «Путешествия и туризм» увеличились на 22% год к году, в «Медицине и фармацевтике» — на 21%, в «Финансах и страховании» — на 16%.