«Яндекс» объединил команду вокруг «Алисы AI» и назначил нового руководителя «Поиска»

Единую кросс-функциональную структуру вокруг «Алисы AI» возглавит Дмитрий Тимко, под руководством которого прошла значительная трансформация «Поиска». Одновременно с этим команды «Поиска» в России и в мире объединяются под управлением Александра Поповского. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Оба назначения отражают ставку «Яндекса» на «Алису AI» и «Поиск» как на центральный вектор развития бизнеса. И Дмитрий Тимко, и Александр Поповский давно в «Яндексе», оба в разные годы отвечали за стратегические направления и массовые продукты компании.

До сих пор продуктовая разработка «Алисы AI» для разных сервисов экосистемы велась в нескольких независимых структурах. Объединение позволит сократить цикл от идеи до релиза и ускорить внедрение новых ИИ-функций. В единую платформу также войдет разработка отраслевых ИИ-помощников для профессиональных задач — нейроюрист, нейросаппорт и нейробухгалтер.

Новая команда будет развивать «Алису» как единую ИИ-платформу «Яндекса» для пользователей и бизнеса. Фокусы объединенной команды: создание новых сценариев на базе массовых сервисов, интеграция инструментов для решения отраслевых задач в единый флагманский продукт и масштабирование B2B-направления.

Дмитрий Тимко возглавит кросс-функциональную команду «Алисы AI» и в новой роли усилит команду Валерия Стромова, гендиректора «Алисы AI» и умных устройств. Дмитрий работает в «Яндексе» с 2011 года и является одним из наиболее опытных продуктовых директоров в компании. Под его руководством «Яндекс Браузер» стал полноценным ИИ-браузером с нативной интеграцией нейросетевых функций и генеративного поиска. Тимко курировал развитие «Яндекс Погоды» и запускал «Шедеврум». До этого отвечал за развитие приложения «Яндекс».

Александр Поповский возглавит глобальный «Поиск» «Яндекса». Приоритетами топ-менеджера в России и на международных рынках станут рост доли «Яндекса» и развитие востребованных пользовательских сценариев.

В новой роли Александр будет отвечать за объединение поисковых, рекомендательных и генеративных технологий «Яндекса» в универсальный ИИ-продукт — «Поиск с Алисой AI». В планах — более глубокое внедрение больших языковых моделей во все ключевые процессы классического «Поиска»: ранжирование, разметка и расстановка тематических блоков.

Александр пришел в «Яндекс» в 2021 году и прошел путь от руководителя стратегических проектов до главы международного поиска. Под его руководством «Яндекс» нарастил долю в Казахстане, запустил Yandex AI в Турции и встроил генеративные ответы в «Поиск» для всех международных пользователей. До «Яндекса» Александр занимал руководящие позиции в МТС и «Билайне».