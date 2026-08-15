Софья Митрофанова назначена исполняющей обязанности ректора МГИК

Исполняющей обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК) назначена медиаменеджер и кинопродюсер Софья Митрофанова. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Прежний руководитель вуза Дмитрий Сидоров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Назначение Митрофановой произошло вскоре после ее ухода из медиахолдинга «ON Медиа». Ранее МТС сообщила, что она завершает работу в группе «в связи с переходом на новое место работы». Исполняющим обязанности генерального директора «ON Медиа» назначен финансовый директор холдинга Дмитрий Смирнов.

Митрофанова возглавляла «ON Медиа» с июня 2024 года, а с октября 2023-го занимала должность председателя совета директоров холдинга. Под ее руководством была сформирована единая бизнес-вертикаль, объединившая онлайн-кинотеатр KION, «ON Студию», книжный сервис «КИОН Строки», «КИОН Музыку», «ON Лейбл» и «МТС Live».

До работы в «ON Медиа» Митрофанова занимала руководящие позиции в крупнейших российских медиакомпаниях. В частности, она возглавляла онлайн-кинотеатр Premier, а также работала директором по контенту «Иви» и генеральным продюсером Okko. В 2023 году Митрофанова вошла в совет директоров «МТС Медиа», а позднее возглавила его.

Теперь ее профессиональный опыт в медиа и кино предстоит применить в сфере высшего образования. МГИК готовит специалистов в области культуры и искусства, включая кинематограф, телевидение, медиакоммуникации и другие творческие направления.