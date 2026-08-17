Егор Ваганов назначен директором по омниканальным продажам и маркетингу СТД «Петрович»

Егор Ваганов назначен директором по омниканальным продажам и маркетингу строительного торгового дома «Петрович». Его ключевой задачей станет ускорение роста розничных продаж, доля которых в структуре выручки компании превышает 56%. Об этом Sostav сообщили в СТД «Петрович».

Ваганов перешел в СТД «Петрович» из промышленного холдинга AlfiGroup, где с апреля 2025 года занимал должность директора по маркетингу. До этого более двух лет он был директором по стратегическому маркетингу группы «Лента», а с 2019-го по 2023 год занимал позицию директора концепции в Leroy Merlin Россия (сейчас — «Лемана Про»).

Ранее Егор Ваганов также работал директором по маркетингу «Московского ювелирного завода», возглавлял маркетинг Alshaya Group в России, где курировал международные бренды Starbucks, Mothercare, Victoria's Secret и M.A.C., а в начале карьеры занимал руководящие должности в маркетинге холдинга Rosinter.

Эксперт окончил экономический факультет Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина в 2001 году и получил степень MBA в Кембриджском университете в 2016 году.