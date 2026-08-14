Главред Forbes уволился после получения $6 млн от участника рейтинга

Главный редактор Forbes Рэндалл Лейн покинул свой пост в июле после того, как получил $6 млн от основателя Shook Research RJ Shook. Компания с 2016 года сотрудничает с Forbes и участвует в подготовке рейтингов финансовых консультантов, пишет Associated Press.

О выплате ранее сообщила The New York Times. По данным издания, деньги Лейн получил после продажи Shook контрольного пакета компании частной инвестиционной фирме. Сам бывший главред заявил, что воспринимал выплату как подарок за советы, которые на протяжении многих лет давал Shook. При этом он признал, что должен был раскрыть информацию о подарке.

«Я совершил ошибку и беру на себя ответственность», — сказал Лейн. По его словам, он глубоко сожалеет о произошедшем и из-за этой ситуации потерял работу и команду, которую любил. Лейн проработал в Forbes почти 16 лет, а с 2017 года занимал должность главного редактора.

Случай вызвал вопросы из-за тесных деловых связей Shook Research и Forbes: компания публикует на своем сайте рейтинги финансовых консультантов и команд по управлению активами, подготовленные совместно с журналом. При этом собственные редакционные стандарты Forbes запрещают сотрудникам принимать вознаграждения и другие преимущества от людей или компаний, упоминаемых в материалах издания.

Ранее сообщалось, что бывший главный инвестиционный директор GroupM China Ди Фэй приговорен к пожизненному заключению по делу о взяточничестве на сумму около $176 млн. Суд установил, что он получал откаты от брокерских компаний в обмен на распределение рекламных бюджетов клиентов WPP.