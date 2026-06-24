WPP представила пять принципов доверия в эпоху искусственного интеллекта

Генеральный директор WPP Синди Роуз на фестивале Cannes Lions 2026 объявила о запуске пяти принципов доверия, которые определяют подход компании к работе в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. Новая инициатива стала продолжением стратегии Elevate28, представленной ранее в этом году.

По словам Роуз, главная задача WPP — помогать клиентам достигать устойчивого роста, укреплять бренды, развивать отношения с потребителями, повышать эффективность маркетинговых инвестиций и создавать новые источники спроса и продаж. При этом основой долгосрочного роста остается доверие. Как отметила глава компании, клиенты доверяют WPP свои ключевые активы — бренды, данные и взаимодействие с аудиторией.

Первый принцип касается полного контроля клиентов над своими данными. Компания подчеркивает, что информация клиентов не используется в интересах третьих сторон. Такой подход поддерживается внутренним кодексом работы с данными, механизмами контроля, соглашениями о защите информации и независимыми аудитами.

Второй принцип закрепляет приверженность WPP открытой модели развития. Компания намерена интегрироваться с решениями клиентов и партнеров, а не ограничивать их рамками закрытой экосистемы.

Среди других принципов — признание того, что за любыми данными стоят реальные люди, убежденность в том, что искусственный интеллект должен усиливать человеческую креативность, а не заменять ее, а также готовность WPP брать ответственность за результаты и рост бизнеса клиентов.

Синди Роуз: В мире, где доверие становится все более ценным и дефицитным, наша деятельность зависит от того, насколько мы ее заслуживаем. Наши клиенты обращаются к нам за более смелыми креативными решениями, более смелыми инвестициями в медиа и передовыми инновациями.

Напомним, в прошлом году WPP Media сохранила статус крупнейшей медиахолдинговой группы мира с объемом биллингов $63,9 млрд. При этом ее рыночная доля сократилась с 14,2% до 13%.