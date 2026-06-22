WPP сохранила лидерство по биллингам

В 2025 году WPP Media сохранила статус крупнейшей медиахолдинговой группы мира с объемом биллингов $63,9 млрд. При этом ее рыночная доля сократилась с 14,2% до 13%, несмотря на сохранение общего объема бизнеса на уровне предыдущего года. Об этом сообщает MediaPost со ссылкой на данные отчета COMvergence.

На втором месте расположилась Publicis Media с биллингами в размере $62,4 млрд. Группа продемонстрировала самый высокий рост среди крупнейших игроков — на 12,8% год к году, увеличив свою долю рынка до 13% и практически сравнявшись с лидером.

Третье место заняла Omnicom Media Group с объемом биллингов $48,5 млрд и долей рынка 10%. В отчете отмечается, что без учета интегрированной в конце 2025 года Mediabrands показатели Omnicom выглядят ниже потенциальных: если бы объединенная структура работала весь год, ее биллинги достигли бы $75,6 млрд, а доля рынка составила бы 15,8%, что обеспечило бы ей первое место в рейтинге.

Среди агентских сетей лидером остается OMD с биллингами $26,9 млрд (+1,7%). Далее следуют EssenceMediacom с $23,3 млрд (-3,9%) и Mindshare с $20,5 млрд. Наиболее высокие темпы роста среди крупнейших сетей продемонстрировали Zenith (+11,4%) и Starcom (+9,5%), входящие в группу Publicis Media.

По оценкам COMvergence, шесть крупнейших медиахолдингов и ведущие независимые агентства управляли рекламными бюджетами на сумму $265 млрд в 2025 году, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Общий мировой рынок медиаразмещений достиг $478 млрд (+4,6%), при этом на цифровые каналы пришлось 57% всех расходов, или $151 млрд, что на 9% превышает показатель 2024 года.

Ранее сообщалось, что WPP Media возглавила мировой рейтинг по объему новых рекламных сделок в первом квартале 2026 года.