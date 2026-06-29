WPP лидирует на Cannes Lions 2026

Рекламный холдинг WPP стал одним из главных победителей фестиваля Cannes Lions 2026, возглавив рейтинги креативных агентств. В числе лидеров оказались Ogilvy, признанная «Креативной сетью года», и VML, занявшая второе место. Также PR-агентство Burson получило награду «PR-агентство года».

В общей сложности агентства WPP завоевали 140 «Львов», включая награду «Титановый лев», 7 Гран-при, 29 золотых, 40 серебряных и 63 бронзовых. Кампании холдинга были представлены более чем в 25 странах и охватывали глобальные бренды, включая Oreo, KitKat, Adidas и Coca-Cola, которые получили высшие награды в различных категориях, включая PR и креатив. Во многих были использованы элементы искусственного интеллекта и интерактивных механик.

Синди Роуз, генеральный директор WPP, прокомментировала итоги: «Креативность — наша суперсила, именно она создает дифференциацию бренда и укрепляет доверие наших клиентов». Она также отметила, что результаты продемонстрировали в действии «интегрированную модель, обеспечивающую рост для клиентов».

Ранее, выступая на фестивале Cannes Lions 2026, она объявила о запуске пяти принципов доверия, которые определяют подход компании к работе в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.