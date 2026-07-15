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15.07.2026 в 18:05

Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов

Произойдет это с 22 июля

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С 22 июля маркетплейс Wildberries повысит комиссию для китайских селлеров. Для большинства товарных категорий из КНР она составит 10%, в пиковых сегментах может достигнуть 20%. Об этом сообщил Telegram-канал Ассоциации участников рынка электронной коммерции, которая объединяет продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

Wildberries уведомил китайских продавцов об изменении пункта 6.6 договора. Решение о повышении комиссии маркетплейс принял для обеспечения «прозрачности коммерческой деятельности на платформе».

В марте ФАС России потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть условия работы с селлерами и дала время до 3 апреля, чтобы раскрыть данные о комиссиях и согласовать правила инвестиций в цены товаров.

В апреле стало известно, что Wildberries уравняет комиссии для российских и китайских селлеров. В мае маркетплейс отложил этот вопрос.

Wildberries комиссии
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