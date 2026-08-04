Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.08.2026 в 10:00

Ozon тестирует ИИ-ассистента для подбора товаров

Инструмент призван помочь пользователям в выборе товаров с учетом их запросов, характеристик продукции и данных маркетплейса

Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей. На первом этапе сервис будет доступен ограниченному числу пользователей и предназначен для помощи тем, кто еще не определился с выбором товара. Об этом Sostav сообщили в компании.

В ИИ-режиме пользователь попадает в чат, где ассистент задает уточняющие вопросы о бюджете, необходимых характеристиках товара и целях покупки. На основе полученных ответов система предлагает подходящие варианты с учетом стоимости, сроков доставки, рейтинга и отзывов покупателей.

Для формирования рекомендаций ИИ-ассистент использует обезличенные данные маркетплейса, включая поисковые запросы и историю покупок пользователей, отзывы о товарах, а также актуальную информацию об ассортименте и ценах.

В настоящее время сервис способен помочь, например, с выбором наушников, экипировки для горных лыж или подарка с учетом бюджета и интересов получателя. Компания планирует постепенно расширять сценарии использования ассистента.

В дальнейшем Ozon намерен добавить возможность формирования комплексных подборок товаров для конкретных задач, таких как подготовка к походу, сбор ребенка в лагерь или покупка материалов для ремонта помещения. По данным компании, рекомендации будут строиться на основе информации о товарах и пользовательском опыте внутри маркетплейса.

Ozon ИИ-ассистент
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.