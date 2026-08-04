Ozon тестирует ИИ-ассистента для подбора товаров

Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей. На первом этапе сервис будет доступен ограниченному числу пользователей и предназначен для помощи тем, кто еще не определился с выбором товара. Об этом Sostav сообщили в компании.

В ИИ-режиме пользователь попадает в чат, где ассистент задает уточняющие вопросы о бюджете, необходимых характеристиках товара и целях покупки. На основе полученных ответов система предлагает подходящие варианты с учетом стоимости, сроков доставки, рейтинга и отзывов покупателей.

Для формирования рекомендаций ИИ-ассистент использует обезличенные данные маркетплейса, включая поисковые запросы и историю покупок пользователей, отзывы о товарах, а также актуальную информацию об ассортименте и ценах.

В настоящее время сервис способен помочь, например, с выбором наушников, экипировки для горных лыж или подарка с учетом бюджета и интересов получателя. Компания планирует постепенно расширять сценарии использования ассистента.

В дальнейшем Ozon намерен добавить возможность формирования комплексных подборок товаров для конкретных задач, таких как подготовка к походу, сбор ребенка в лагерь или покупка материалов для ремонта помещения. По данным компании, рекомендации будут строиться на основе информации о товарах и пользовательском опыте внутри маркетплейса.