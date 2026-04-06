Wildberries уравняет комиссии для российских и китайских селлеров

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) уравняет условия работы для российских и китайских продавцов в части комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе РВБ.

Теперь комиссия для всех селлеров будет одинаковой, что позволит создать более «прозрачные и предсказуемые» условия ведения бизнеса на платформе, заявили в компании.

Маркетплейс также пообещал улучшить инструменты управления ценообразованием, автоматизировав процесс добровольного отказа продавцов от скидок за счет WB. Функция включения или отключения применения скидки стала доступна в личном кабинете продавца.

РВБ разрабатывает новую коммерческую политику, которую планируют согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Документ будет включать принципы ценообразования и правила предоставления скидок за счет маркетплейса.

Ранее ФАС потребовала от Wildberries и Ozon скорректировать практики работы с продавцами.