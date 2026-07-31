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31.07.2026 в 18:00

«М.Видео» запустит программу защиты товаров селлеров

Продавец получит гарантии ответственности маркетплейса за сохранность продукции в случае непредвиденных обстоятельств

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«М.Видео» с 1 августа запустит для селлеров опцию повышенной ответственности маркетплейса за сохранность товаров, находящихся на складах компании. Стоимость — 2,5% от залоговой цены товаров продавца в месяц. Селлер получит гарантии ответственности «М.Видео» за сохранность продукции в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщила пресс-служба ретейлера.

Карен Ашрафян, директор по развитию онлайн-коммерции в «М.Видео»:

Новая опция появилась для решения сразу двух задач. Во-первых, в текущих реалиях маркетплейс чувствует необходимость взять на себя повышенную ответственность за товары партнеров, хранящиеся на наших складах. Во-вторых, это в некотором плане временная мера на тот период, пока мы прорабатываем со страховыми компаниями расширенные программы страхования товаров на наших складах, включающие в себя практически все возможные риски.

Опция не является обязательной. Селлер сможет ее отключить в личном кабинете.

В первом полугодии 2026 года оборот «М.Видео» вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысил 17,7 млрд руб. В июле ретейлер сделал для всех селлеров бесплатным хранение товаров на своих складах и продлил акцию на август.

М-Видео Селлеры
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