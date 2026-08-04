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04.08.2026 в 08:30

Amazon обвинили в недостоверной рекламе экологичных продуктов

На компанию подали коллективный иск в США

Amazon стал ответчиком по коллективному иску в США из-за рекламы морепродуктов. Претензии касаются тунца, лосося и других видов рыбы, которые продавались на платформе под брендами Bumble Bee, Chicken of the Sea, StarKist и собственной маркой Amazon — 365 by Whole Foods Market. Об этом сообщает Reuters.

По мнению истцов, компания продвигала эту продукцию как экологически ответственную, не располагая достаточными доказательствами таких заявлений. Так, Amazon использовал в описаниях продукции формулировки «экологически чистое происхождение», «ответственный вылов», «безопасно для дельфинов», «выловлено в дикой природе» и ссылки на сертификацию MSC.

Потребители отмечают, что подобное описание создавало ложное впечатление о соответствии товаров высоким экологическим стандартам и принципам устойчивого рыболовства. Кроме того, рекомендации Федеральной торговой комиссии США запрещают компаниям использовать расплывчатые или необоснованные экологические заявления. В случае с морепродуктами проверить устойчивость промысла особенно сложно из-за ограниченной прозрачности цепочек поставок и рыболовной отрасли.

Истцы заявляют, что не приобрели бы продукцию или заплатили бы за нее меньше, если бы знали о возможной недостоверности рекламных утверждений. Они требуют взыскать с Amazon компенсацию, штрафные санкции и возместить ущерб в соответствии с законодательством штата Вашингтон о защите прав потребителей.

Ранее сообщалось, что доходы Amazon от рекламы выросли на четверть. Рекламный бизнес принес компании почти $20 млрд.

Юлия Топольская
Amazon
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