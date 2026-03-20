ФАС потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть условия работы с продавцами

ФАС России в своем телеграм-канале поделилась результатами прошедшего заседания, на котором члены экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий обсудили ряд спорных механизмов в работе маркетплейсов. В результате обсуждения участники совета потребовали от Wildberries и Ozon скорректировать практики взаимодействия с продавцами до 3 апреля.

На заседании они обратили внимание на различия в условиях ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов. В ФАС также указали, что действующие комиссии могут создавать для предпринимателей экономически невыгодные условия.

В ходе обсуждения совет также подчеркнул, что инвестирование в цены продавцов без получения их согласия может нарушать права как продавцов, так и покупателей.

В связи с этим Wildberries и Ozon должны до 3 апреля направить в ФАС сведения о размере комиссий для российских и иностранных продавцов, которые должны быть экономически обоснованными и не содержать дискриминационных различий.

Кроме того, платформам поручено подготовить коммерческие политики, которые будут регулировать порядок инвестирования в цены товаров независимых продавцов, и представить эти документы в ФАС на согласование. В них маркетплейсы должны определить источники таких инвестиций, закрепить единые условия их применения в разных товарных категориях и описать механизм уведомления продавцов и покупателей.

Также Wildberries и Ozon предстоит изменить оферты и доработать технический функционал платформ. Эти изменения должны обеспечить получение согласия продавцов на инвестиции в цены их товаров на добровольной основе и исключить ситуации, при которых отказ от такого механизма может повлечь ущемление интересов продавца на площадке.

В ФАС подчеркнули, что при неисполнении решений служба перейдет к мерам антимонопольного реагирования.

