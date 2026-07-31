Wildberries поставила на паузу инвестпрограмму, сосредоточившись на поддержке продавцов

Объединенная Wildberries & Russ (RWB) приостановила инвестиционную программу на неопределенный срок и поставила на паузу переговоры о новых сделках по слияниям и поглощениям (M&A). По данным источников «Известий», о таком решении руководство компании сообщило партнерам на встрече, состоявшейся на этой неделе.

В компании изданию заявили, что сейчас основное внимание уделяется перестройке бизнес-процессов, поддержанию стабильной работы маркетплейса и помощи продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на объекты группы. Приоритетами также названы восстановление инфраструктуры и поддержка пострадавших сотрудников и их семей. Инвестиционные планы в RWB комментировать не стали.

По информации источников, пауза прежде всего касается новых сделок M&A. При этом пока неизвестно, затронет ли она уже начатые проекты по строительству логистических объектов, развитию IT-инфраструктуры и инвестиции, по которым ранее были приняты обязательства.

До недавнего времени RWB активно расширяла бизнес. С 2025 года компания инвестировала более 310 млрд рублей в логистику, технологии, новые направления и приобретение активов. Среди крупнейших сделок — покупка сети «Рив Гош», аэропорта Магаса, сервисов «Ситимобил», «Таксовичкоф», «Грузовичкоф» и «Еаптека». По подсчетам «Известий», совокупная публичная стоимость ряда приобретений могла составить около 43 млрд рублей.

Эксперты связывают пересмотр инвестиционной стратегии с необходимостью перераспределить ресурсы после атак на логистические объекты компании. По их оценке, дополнительные расходы на восстановление инфраструктуры, поддержку продавцов и интеграцию ранее приобретенных активов сделали сохранение прежних темпов экспансии менее приоритетным.

По подсчетам председателя совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексея Федорова, прямой ущерб от атак может достигать 75 млрд рублей, а с учетом косвенных потерь — 95−105 млрд рублей. После инцидентов RWB расширила меры поддержки продавцов, включая кредитные каникулы, отмену ряда банковских комиссий и другие финансовые послабления.

Аналитики считают, что нынешняя пауза носит временный характер. По их мнению, до конца 2026 года компания, вероятно, будет заключать лишь точечные сделки, а к более активной инвестиционной стратегии сможет вернуться после стабилизации ситуации и завершения восстановления инфраструктуры.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что Wildberries рассматривает возможность аренды до 100 тыс. кв м в Казахстане, а также готова занять весь доступный объем свободных качественных складских площадей в стране.