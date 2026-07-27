«RWB Медиа» объявила о запуске мер поддержки селлеров в части продвижения

«RWB Медиа» объявляет о запуске мер поддержки наиболее уязвимых продавцов Wildberries с небольшими оборотами. Так, селлеры получат промобонусы, которыми можно будет оплатить до 90% стоимости рекламных кампаний. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе RWB.

Инициатива реализуется в рамках комплекса мер по поддержке предпринимателей на площадке. Этот шаг позволит селлерам сохранить эффективность продвижения и удержать позиции в выдаче без дополнительной финансовой нагрузки, в том числе в преддверии осеннего сезона.

Промобонусы можно будет потратить в кабинетах «WB Продвижение» и «WB Медиа». Узнать количество доступных бонусов и срок их действия продавцы смогут в разделе «Мои задания» личного кабинета «WB Продвижение».

Борис Пешняк, управляющий директор «RWB Медиа»: Мы понимаем, насколько важно для продавцов сейчас сохранять активность в продвижении, чтобы поддерживать наработанные позиции и обороты, а также стабильные заказы в преддверии высокого сезона. Для этого мы приняли решение начислить промобонусы, которые можно использовать для оплаты кампаний продвижения. Мы продолжаем работать над созданием и внедрением новых мер поддержки и своевременно объявим об их запуске.

Ранее компания анонсировала и начала реализовывать ряд мер поддержки продавцов, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries. В их числе поддерживающие выплаты, скидки на хранение, бесплатные транзитные поставки и кредитные каникулы. Другие меры поддержки сейчас находятся в проработке.

Напомним, что RWB также масштабировала народный онлайн-флешмоб #корзинавб, запустив его трансляцию на цифровых экранах в более чем 50 крупнейших городах России.