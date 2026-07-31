Familia занимает освобождающиеся площади в ТЦ

Сеть магазинов одежды и обуви Familia заметно ускорила развитие в 2026 году. В июне и июле компания открыла 11 новых точек против трех за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года ретейлер запустил 18 магазинов — столько же, сколько открыл за весь 2025 год, сообщает «Коммерсант».

Familia работает в формате офпрайса. Она распродает ассортимент брендов с дисконтом, закупая стоки. Скидки в отдельных случаях достигают 85%.

Сейчас сеть насчитывает около 500 магазинов площадью примерно 6 тыс. м2 каждый. По итогам 2025 года выручка основного юридического лица компании выросла на 11,1%, до 61,7 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 73%, до 3,3 млрд руб.

Новые магазины Familia в основном появляются в районных торговых центрах, где ретейлер получает более выгодные условия аренды. Компания открыла точки в московских объектах «Место встречи» и «Райкин Плаза», а также в торговых центрах Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Воронежа, Калининграда и Самары. По словам руководства сети, главным критерием выбора площадки остаются коммерческие условия, а не формат самого торгового объекта.

Рост Familia совпал с сокращением присутствия многих других брендов в офлайне. Освободившиеся площади в торговых центрах появились после закрытия магазинов ряда fashion-компаний, которые переключились на онлайн-продажи. Особенно заметен этот процесс в районных ТЦ, где владельцы площадей чаще готовы предлагать арендаторам более гибкие условия.

Напомним, посещаемость торговых центров продолжает снижаться: в первой половине 2026 года трафик объектов в России уменьшился примерно на 3% год к году, а в июле падение усилилось.