Wildberries купил контрольный пакет «Еаптеки»

Группа RWB, объединяющая Wildberries и Russ, завершила сделку по приобретению мажоритарнуой доли в онлайн-аптеке «Еаптека». Размер пакета и сумма сделки не раскрываются, сообщают «Ведомости».

Покупка позволит маркетплейсу расширить ассортимент лекарств и использовать партнерскую сеть более чем из 25 тыс. аптек для выдачи заказов.

«Еаптека» ранее принадлежала структурам предпринимателя Алексея Репика, которые в 2025 году выкупили долю Сбербанка и консолидировали 100% бизнеса. Компании сотрудничают с августа 2025 года: через Wildberries уже можно заказать лекарства, БАДы, медицинскую технику и товары для здоровья из ассортимента онлайн-аптеки.

Эксперты считают сделку стратегической для RWB. Благодаря готовой логистике, лицензиям, IT-инфраструктуре и широкой аптечной сети маркетплейс сможет быстрее укрепить позиции на рынке цифрового здравоохранения. По оценке RNC Pharma, стоимость бизнеса «Еаптеки» составляет 7−12 млрд руб. без учета долгов.

О том, что Wildberries близок к завершению сделки по приобретению сервиса «Еаптека», стало известно на прошлой неделе. Переговоры между сторонами продолжались более года.