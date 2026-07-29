Wildberries ищет склады в Казахстане после атак БПЛА на логистические объекты

Группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, начала поиск складских помещений в Казахстане на фоне серии атак БПЛА на свои логистические объекты в России. По данным источников «Коммерсанта», компания рассматривает возможность аренды до 100 тыс. кв м, а также готова занять весь доступный объем свободных качественных складских площадей в стране.

По мнению собеседников издания, размещение части логистической инфраструктуры в Казахстане позволит снизить риски для хранения товаров. В RWB заявили, что продолжают плановое развитие сети логистических объектов во всех странах присутствия. Сейчас все организационные усилия направлены на перераспределение товаров по различным складам «для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров».

В Казахстане RWB строит два крупных логистических комплекса — площадью более 100 тыс. кв м в Алматы и 160 тыс. кв м в Астане. Ввод объекта в столице республики запланирован на следующий год.

Необходимость поиска дополнительных мощностей возникла после масштабных атак БПЛА на склады Wildberries, которые продолжаются с середины июля. По оценкам участников рынка, из эксплуатации уже выбыло не менее четырех логистических комплексов общей площадью около 444 тыс. кв м, что соответствует примерно 8% складской инфраструктуры компании.

Опрошенные изданием эксперты считают, что найти крупный объект в Казахстане будет непросто. По данным консультантов рынка, общий объем свободных качественных складских площадей в стране составляет около 130 тыс. кв м, однако они распределены между разными городами, а единого блока площадью 100 тыс. кв м на рынке сейчас нет.

Экономия на аренде также маловероятна. Средние ставки аренды современных складов в Казахстане практически сравнялись с московскими и составляют около 10,3 тыс. рублей за кв м в год против 10,5 тыс. рублей в Москве и Подмосковье.

Эксперты отмечают, что благодаря членству России и Казахстана в Евразийском экономическом союзе товары могут свободно перемещаться между странами. Это позволяет перераспределять ассортимент между фулфилмент-центрами, однако перенос части запасов российских продавцов в Казахстан может увеличить операционные расходы и сроки доставки.

Параллельно RWB продолжает искать новые складские площади и в России, однако этот процесс осложняется позицией собственников недвижимости. По словам участников рынка, многие владельцы объектов не готовы заключать договоры с маркетплейсом из-за риска новых атак БПЛА, тогда как стандартные страховые полисы, как правило, не покрывают подобные события.