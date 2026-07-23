Атаки БПЛА вывели из работы 8% логистических мощностей Wildberries

Атаки беспилотников в июле затронули логистические объекты RWB, развивающей маркетплейс Wildberries, общей площадью 552 тыс. кв. м. Примерно 10% всей складской инфраструктуры компании, подсчитал «Коммерсантъ» на основе открытых данных. Среди пострадавших объектов — комплексы в Электростали Московской области (по 250 тыс. кв. м), Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м), Краснодаре (100 тыс. кв. м) и Невинномысске Ставропольского края (94 тыс. кв. м).

Стоимость пострадавшей недвижимости директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров оценивает в 60 млрд руб. При этом строительство сопоставимого объема новых складов без учета оборудования может потребовать около 35,5 млрд руб., оценивает один из участников рынка недвижимости.

Полного восстановления, вероятно, потребуют четыре объекта. Комплекс в Коледино, по данным представителей RWB и участников рынка, продолжает работу, а склад в Котовске планируют открыть в ближайшее время. Таким образом, временно из оборота может выпасть около 444 тыс. кв. м площадей — примерно 8% логистической инфраструктуры компании.

Руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев считает, что наиболее быстрым решением станет восстановление поврежденных объектов, а не строительство новых комплексов. По его словам, аналогичный подход применялся после пожара на складе Wildberries в Шушарах Ленинградской области, а также использовался другими крупными компаниями, включая Ozon и «Магнит».

Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов отмечает, что сокращение доступных логистических мощностей даже на ограниченный период может повлиять на работу всей системы доставки. По его мнению, последствия могут проявиться в увеличении сроков доставки, снижении точности распределения запасов и повышенной нагрузке на маршрутную сеть.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко обращает внимание, что среди поврежденных объектов есть важные региональные центры. В частности, склад в Краснодаре является основным хабом для снабжения юга России. По словам гендиректора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексея Молодых, потеря объектов в Краснодаре и Невинномысске осложняет работу южного направления, а вывод из строя подмосковных мегахабов влияет на обработку импортных потоков и поставок в центральный регион.

Гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман допускает, что Wildberries может временно привлечь дополнительные складские мощности у сторонних операторов. Однако, по его словам, запуск подходящих объектов занимает от трех до шести месяцев, а найти свободные площади будет сложно из-за специфических требований крупных онлайн-ретейлеров. Например, вакантность складских помещений в Краснодарском крае в конце 2025 года оценивалась NF Group всего в 1,6%.

Одним из возможных вариантов адаптации станет изменение схемы работы с продавцами. Алексей Москаленко считает, что Wildberries может временно увеличить долю модели FBS, при которой продавцы хранят товары на собственных складах и самостоятельно передают их в доставку. Однако президент Союза продавцов и маркетплейсов Андрей Пасынков отмечает, что быстро перейти на такой формат смогут лишь 5−10% селлеров, поскольку большинству предпринимателей не хватает собственных складских ресурсов.

Еще одним направлением может стать перераспределение товарных потоков в другие регионы. Алексей Молодых предполагает, что Wildberries может предложить продавцам льготное хранение на складах в Поволжье, на Урале и в Сибири, а центральные мощности использовать преимущественно для высокооборачиваемых товаров. Также компания может расширить сотрудничество со сторонними логистическими операторами и задействовать сеть партнерских пунктов выдачи для приема заказов.

Ранее Wildberries начал выплаты компенсаций продавцам, чьи товары были повреждены или уничтожены в результате атак ВСУ на логистические объекты компании.