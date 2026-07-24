«WB Банк» и «WB Финанс» предоставили кредитные каникулы пострадавшим продавцам Wildberries

Wildberries расширила меры поддержки продавцов, пострадавших в результате атак на логистические центры. «WB Банк» и микрокредитная компания «WB Финанс» предоставили кредитные каникулы представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки были утрачены, а операционная деятельность нарушена из-за повреждения инфраструктуры.

Клиенты «WB Банк» и МКК «WB Финанс» получили бесплатную отсрочку по всем действующим кредитам и займам. На три месяца приостанавливаются выплаты основного долга и замораживается начисление процентов.

Ближайший платеж по кредитам и займам предпринимателям необходимо будет внести только в конце октября. Новая мера дополняет уже действующую программу поддержки Wildberries, в рамках которой продавцы начали получать первые компенсационные выплаты.

Для получения отсрочки предпринимателям не требуется подавать заявления или предоставлять дополнительные документы. Кредитные каникулы подключены автоматически, а информация уже появилась в личных кабинетах продавцов.

При этом продавцы, которым отсрочка не требуется, могут отказаться от нее. Сделать это можно через специальную кнопку в личном кабинете или обратившись в службу поддержки.

В компании также сообщили, что возможность предоставления аналогичной поддержки представителям крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.

Ранее глава RWB Татьяна Ким подтвердила очередную атаку беспилотников на логистические комплексы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить.