Wildberries запускает компенсации пострадавшим продавцам

Wildberries начинает выплаты компенсаций продавцам, чьи товары были повреждены или уничтожены в результате атак ВСУ на логистические объекты компании. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким. О старте выплат продавцов также уведомили через личные кабинеты.

В первую очередь компенсации получат наиболее уязвимые селлеры — это 88 тыс. малых предпринимателей. В течение суток средства должны появиться на балансах. Вывести деньги можно будет по стандартной процедуре. Детальную формулу расчета выплат компания опубликует на портале селлеров.

Wildberries также разрабатывает механизм поддержки для среднего и крупного бизнеса. По словам Ким, компания также обратилась в профильные органы власти и к банкам с предложениями о дополнительных мерах поддержки предпринимателей, включая налоговые каникулы.

Кроме того, в течение ближайших суток Wildberries рассчитывает восстановить работу по вывозу товаров со складов. При этом приоритетом останется обработка и сборка заказов покупателей в условиях перестройки логистики.

Ранее Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила ввести шестимесячные «налоговые каникулы» для селлеров, чьи товары были уничтожены или повреждены.