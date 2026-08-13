Выручка от онлайн-рекламы VK увеличилась на 8% в первом полугодии

Холдинг VK опубликовал финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2026 года. Согласно отчетности по МСФО, выручка компании за январь-июнь выросла на 12% год к году, достигнув 81 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 34% и составил 14 млрд руб. по сравнению с 10,4 млрд руб. в первом полугодии 2025 года. Рентабельность по EBITDA достигла 17%, что на 3 процентных пункта выше прошлогоднего показателя.

Доходы от онлайн-рекламы и расходы на маркетинг

Доходы от онлайн-рекламы за первые шесть месяцев 2026 года выросли на 8% год к году и составили 48,6 млрд руб. Ключевым драйвером стало ускорение во втором квартале, когда выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 14% год к году до 26,7 млрд руб. Доходы от in-stream-видеорекламы продемонстрировали рост на 44% до 4,9 млрд руб.

За первые шесть месяцев 2026 года маркетинговые расходы VK сократились на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,35 млрд руб. против 6,35 млрд руб. в первом полугодии 2025 года.

Результаты по сегментам

Сегмент «Социальные платформы и медиаконтент», как и прежде, обеспечил наибольшую долю выручки — 57,3 млрд руб., что на 13% выше показателя прошлого года (50,5 млрд руб.). Рост обеспечен за счет увеличения выручки соцсети «ВКонтакте» на 21% год к году. Скорректированная EBITDA сегмента выросла на 27% до 13,2 млрд руб.

Выручка сегмента «Технологии для бизнеса», представленный VK Tech, увеличилась на 35% до 9 млрд руб. Ключевым драйвером стали сервисы продуктивности VK WorkSpace с ростом выручки на 95% год к году. Сегмент сохранил положительную рентабельность по EBITDA на уровне 8%.

Доходы сегмента «Образовательные технологии» выросли на 26% до 4,9 млрд руб. в основном за счет устойчивого спроса на курсы для детей на платформах «Учи.ру» и «Тетрика». EBITDA сегмента выросла на 75% до 1 млрд руб.

Сегмент «Экосистемные сервисы и прочие направления» показал рост выручки на 7% до 13,7 млрд руб. Опережающие темпы роста продемонстрировали «Почта» и «Облако Mail», чья выручка увеличилась на 67%, в том числе за счет роста подписки Mail Space на 102%.

Аудиторные показатели и долговая нагрузка

Средняя дневная аудитория сервисов VK в первом полугодии составила 90,7 млн пользователей, что на 13,2 млн больше, чем годом ранее. Показатель time spent достиг рекордных 7,8 млрд минут в день, увеличившись на 57% год к году. Охват месячной аудитории Рунета — 97%. В среднем за день один пользователь проводит в VK более 85 минут и использует два продукта.

Компания продолжает сокращать долговую нагрузку. Чистый долг на конец первого полугодия уменьшился на 27% до 60,2 млрд руб. по сравнению с концом 2025 года.

Корпоративные события

В отчетном периоде VK завершила сделку по продаже 25% доли в АО «Точка» за 21,2 млрд руб. Также компания продала 100% магазина приложений RuStore его генеральному директору Дмитрию Панкрушеву.

В июле 2026 года Евросоюз ввел санкции в отношении VK. В компании заявили, что ограничения не окажут существенного влияния на операционную деятельность. VK сохраняет прогноз по EBITDA на 2026 год на уровне более 24 млрд руб.