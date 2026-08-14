Lenovo нарастила рекламные расходы на 17% перед ЧМ-2026

Китайская технокомпания Lenovo увеличила расходы на рекламу и продвижение в первом квартале 2026/2027 финансового года на 17,2% год к году, до $361 млн (примерно 30,3 млрд руб.). Рост расходов на $53 млн (около 4,44 млрд руб.) объясняется прежде всего масштабными маркетинговыми кампаниями в рамках партнерства с Чемпионатом мира по футболу 2026 года, а также продвижением новых продуктов. Расходы вошли в общую статью коммерческих и дистрибьюторских затрат, составившую за квартал $1,27 млрд. Об этом говорится в квартальном финансовом отчете компании.

Маркетинговая активность пришлась на период рекордного роста бизнеса Lenovo. Выручка компании за квартал, завершившийся 30 июня, увеличилась на 43%, до $26,94 млрд, а продажи решений с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) выросли на 60%, до $9,3 млрд, обеспечив 35% общей выручки.

Скорректированная чистая прибыль Lenovo выросла на 176%, до $1,075 млрд, впервые превысив $1 млрд. Все три основные бизнес-группы компании показали двузначный рост выручки: инфраструктурные решения — на 98%, до $8,5 млрд, интеллектуальные устройства — на 27%, до $17,1 млрд, решения и услуги — на 28%, до $2,9 млрд.

На фоне расширения бизнеса Lenovo также увеличила инвестиции в исследования и разработки на 30%, до $682 млн. При этом по стандартам HKFRS компания получила чистый убыток в $609 млн из-за неденежного обесценивания варрантов на $1,7 млрд, которое в компании считают разовой статьей, не отражающей результаты основной деятельности.

В начале июля сообщалось, что Lenovo усилит позиционирование в качестве поставщика решений на базе ИИ, используя партнерство с FIFA и Чемпионатом мира по футболу. Партнерство с FIFA стало для Lenovo не только имиджевым проектом. Участие в Чемпионате мира способствует росту интереса со стороны корпоративных клиентов и помогает вести переговоры по новым контрактам в сфере ИИ, отмечали в компании.